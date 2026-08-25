Haberler

DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon: 14 gözaltı

DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon: 14 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün finansman kaynaklarına yönelik yürütülen soruşturmada, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Kocaeli, Adana ve Adıyaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı, 1 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütünün finansman kaynaklarına yönelik yapılan soruşturmada 15 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Çatışma bölgelerinde öldürülen DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerine finansman sağlayan, örgüte para toplayan, 'Suriye'de Hol Kampı gibi kamplardaki esir Müslümanlar için yardım toplayan' şeklinde ifade bulunan ve hakkında işlem yapılan Serdar Soylu isimli şahısla para transferi olduğu tespit edilen şahıslara yönelik olarak; 15 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, ilimizde bulunan (17), il dışında bulunan (3) (Kocaeli-Adana-Adıyaman) adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 14 şahıs yakalanmış, 1 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Gerçekleştirilen ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konulmuştur."

Kaynak: ANKA
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni bir dönem başlıyor! ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

Süleymancılara yeni operasyon! 11 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de mafya lideri silahlı saldırıda öldü

Ülkenin en tehlikelilerindendi! Sonu çok kötü oldu
Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at

Neler olmuş neler: Bir kez olsun şu pası bana at
Bu takıma yan bakılmıyor! 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı

Bu takımın şakası yok! Süper Lig'e çıkmayı kafaya koymuşlar

İşe gitmek için evden çıktı, hayatı altüst oldu! Tülin 1 haftadır yoğun bakımda

İşe gitmek için evden çıktı, hayatı karardı! 1 haftadır yoğun bakımda
Rus turist gördüklerine inanamadı! Erkek dansçıların garip hareketleri kameralara yansıdı

Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
KYK yurt başvuruları başladı! Başvurular nereden ve nasıl yapılır, kimler yapabilir? İşte detaylar...

KYK yurt başvuruları başladı! Başvurular nasıl yapılır?
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında