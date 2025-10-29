İstanbul'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Vatan Caddesi'nde tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Gül, Cumhuriyet'in 102. yaşını kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal ve istikbal için canlarını fedan eden tüm şehitleri rahmetle, minnetle andığını söyledi.

29 Ekim'in "Ya istiklal ya ölüm" düsturuyla başlayan emsalsiz mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığı gün olduğunu belirten Gül, "Çok büyük bedeller ödenerek kazanılan bu mücadelenin ardında 'Geldikleri gibi giderler' diyen çelik bir irade var. Kucağındaki evladının değil de cephedeki merminin üstünü örten Şerife Bacıların fedakarlığı var. Maraş'ta Sütçü İmam'ın kahramanlığı, Antep'te Şahin Bey'in direnişi, Milli Mücadele'yi ateşleyen Hasan Tahsin'in cesareti var. Bu zaferin ardında, vatanı için gözünü kırpmadan şehadete koşan Mehmetçik var." dedi.

Cumhuriyet'in, adını sayamadığı daha nice kahramanların, şanlı ecdadın kendilerine bıraktığı en kutlu emanet olduğuna vurgu yapan Gül, bu emaneti daha yükseğe taşımanın kendilerine düşen en büyük vazife olduğunu ifade etti.

Vali Gül, 102 yıl önce olduğu gibi bugün de vatana ve bayrağa aynı kararlılıkla sahip çıktıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe her zamankinden daha güçlü yürüdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Savunma sanayiinden teknolojiye, bilimden sanata attığımız her adımla Cumhuriyet'imizi daha da güçlendiriyoruz. En önemlisi gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizdeki vatan sevgisiyle geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimiz sayesinde 'Cumhuriyet emin ellerde' diyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz."

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni yapıldı.

Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreni sırasında, polis ve askeri helikopterler de havada Türk bayrağı açtı. Yerli ve milli üretilen savunma sanayi sistemleri de geçit töreninde yer aldı.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşların ilgiyle izlediği törende ayrıca resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.