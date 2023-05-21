İstanbul'da çöp kamyonu kuyrukları kilometrelerce uzadı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda yaşanan aksaklıklar nedeniyle kilometrelerce uzunlukta çöp kamyonu kuyruğu oluştu. Son haftalarda ortaya çıkan görüntülere tepki gösteren ilçe belediyelerin temizlik görevlileri, sorunun çözülmesini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Avrupa yakasında bulunan 5 katı atık aktarma istasyonundan birisi olan Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda yaşanan aksaklıklar, çöp kamyonlarının kilometrelerce kuyruk oluşturmasına neden oldu. İstanbul'daki 17 ilçeden buraya katı atıklarını aktarmak için gelen temizlik işlerinde görevli şoförler, saatlerce bekletildikleri için tepki gösterdi. Mahallelerden topladıkları çöplerin bu tesislerde birleştirildiğini ve İBB iştirak şirketlerinden İSTAÇ'ın TIR'larıyla bertaraf edilmek veya enerjiye çevrilmek üzere şehir dışına taşındığını belirten temizlik işçileri, tesiste yaşanan aksaklıklar yüzünden mağdur olduklarını dile getirdi.

"ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE MAĞDURİYET YAŞIYORUZ"

Bayrampaşa Belediyesi'nde çalışan çöp kamyonu şoförü Mustafa Karaman, "Biz mahallelerin, İstanbul'un çöplerini Büyükşehir'in aktarma merkezi olarak işlettiği yere getiriyoruz. Buraya geldiğimizde yaklaşık 3-4 saat hatta sabahlara kadar beklediğimiz zamanlar oluyor ve mahallelerimizin çöpleri şuan hala beklemekte. Soru sorduğumuz da, neden bu kadar beklediğimizi sorduğumuzda 'Tırlarımız yok', 'Çalışan şoförlerimiz yok' gibi cevaplar alıyoruz. Çok ciddi şekilde mağduriyet yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi başta olmak üzere 17-18 ilçenin çöpü buraya geliyor. Bugün saat 18.30 gibi geldim hala bekliyorum, saat şuan 00.00" dedi. Sultangazi Belediyesi'nde çalışan çöp kamyonu şoförü Mustafa Uçar ise, 'Bölgelerimizde çalışıyoruz 3-4 saat, burada bekliyoruz 4 saat. Dün ben 21.30'da geldim, 00.00'da çıktım, saat 02.00'de geri geldim ve çıkışım sabah 06.00. Bölgede çalıştığımız kadar burada sıra bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SIKINTI 2 HAFTADIR YAŞANIYOR"

Katı atık tesisi girişinde oluşan kuyrukta kontak kapatarak beklemek zorunda kalan çöp kamyonu şoförü Şerafettin Şen ise, "2 haftadır bu sıkıntı var, her seferinde geldiğimiz gibi bölgede çalıştığımız kadar burada sıra bekliyoruz. Bazen sabah 06.00'a kadar sıra beklediğimiz oluyor. 00.00'da geliyoruz, 06.00'a kadar bekliyoruz ki arabayı döküp evimize gidebilelim" şeklinde konuştu.