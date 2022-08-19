İstanbul'da çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı Güncel Haberler Bahçelievler'de, tadilat yapılan iş yerindeki merdivenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı. Bahçelievler'de, tadilat yapılan iş yerindeki merdivenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı. Kocasinan Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişinde bulunan dükkanda tadilat çalışmaları sırasında güçlendirme yapılan merdiven çöktü. Burada çalışan işçi Hüseyin Vural (49), çöken merdivenin beton blokları altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı işçi, Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Berk Özkan Bahçelievler Kocasinan Güncel Haberler

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