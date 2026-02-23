Haberler

Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin 5 zanlıya yakalama kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de öldürülen Çinli iş adamı Yong Wang'ın cinayeti ile bağlantılı 5 Çinli zanlı için Interpol tarafından uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Wang'ın cesedi toprağa gömülü halde bulundu ve cinayet sonrası kayıp başvurusu yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 Çinli zanlıya, Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24 Ocak'ta avukatı tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Çinli Yong Wang'ın (38) cesedinin, Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler yaptıkları incelemede, Wang'ın kafasına sert bir cisimle vurulduktan sonra öldürülüp, toprağa dik bir şekilde gömüldüğünü belirledi.

Polis ekiplerince bilgisine başvurulan avukat, Wang'ın Çin'den kadın misafiri geldiğini, birlikte onu aldıklarını ve otele götürdüklerini, kendisinin ayrıldığını, onların birlikte yemeğe gittiğini ve ondan sonra da haber alamadığını, bunun üzerine birlikte yemeye gittiği kadına mesaj attığını, bu kişinin de "Wang beni taciz etti bıraktım nerede olduğunu bilmiyorum" dediğini beyan etti.

İkilinin yemek yediği restoran ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, restorandan çıktıklarında otomobilin yanına gelen araçtan inen 4 kişi tarafından Wang'ın zorla araca bindirildiğini, bu sırada kız arkadaşının hiçbir şeye karışmadığını tespit etti.

Kripto cüzdanı ile telefonunun çalındığı belirlendi

Cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin 16 Ocak'ta ülkeye giriş yaptıkları, 21 Ocak'ta ise Pekin'e gitmek üzere hava yoluyla çıkış yaptıkları anlaşıldı.

Maktulün kız arkadaşı Shuyang Lio'nun ise 19 Ocak'ta ülkeye geldiği, Wang ile buluştuktan sonra 20 Ocak'ta ülkeden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.

Kadının, diğer şüphelilerle koordineli olarak Wang'ı tuzağa çekmek için yurt dışından geldiğini değerlendiren ekipler, cesedin bulunduğu bölgede yaptıkları incelemede ise çamurlu 2 kazma ile 2 kürek buldu.

Ekipler, maktulün kripto cüzdanı ile telefonunun çalındığını ve kripto hesabından da para çıkışı olduğunu belirledi.

Wang'a ilişkin kayıp başvurusunun ise cinayet olayından sonra yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Shuyang Liu ve diğer şüpheliler Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın, Chadong Wang hakkında Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan, Yong Wang'ın restoranda kız arkadaşıyla yemek yedikten sonra dışarıya çıktığı ve Çinli 4 zanlı tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Kazı sonucunda, aranan kişinin Çinli bir iş adamı olduğu bilgisi paylaşıldı"

Baklalı Mahallesi Muhtarı Zafer Yörük, AA muhabirine, olayın üç hafta önce yaşandığını söyledi.

Cuma çıkışında imamın eve geçerken kendilerini aradığını ve bölgede polislerin olduğunu söylediğini ifade eden Yörük, şunları kaydetti:

"Ben de polislerin bizim bölgemizde olduğunu görünce belirtilen yere intikal ettim. Orada bir şahsı aradıklarını söylediler. Biz jandarma bölgesine bağlı olduğumuz için durumu karakol komutanına bildirdim. Gayrettepe polisleri bizden kepçe talep etti. Biz de gerekli görüşmeleri yaparak arkadaşlara durumu ilettik ve istenilenleri temin ettik. Yapılan çalışma ve kazı sonucunda, aranan kişinin Çinli bir iş adamı olduğu bilgisi paylaşıldı. Polislere sorduğumda şahsın 38 yaşında bir iş adamı olduğu söylendi. Gerçekten üzücü bir durum."

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

Boğaziçi'ni ziyaret etmişti! Erdoğan'dan Kabine sonrası çarpıcı mesaj
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Büyük heyecan başlıyor
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj

ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var