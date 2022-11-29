İstanbul'da borçlusunun iş yerine giden kişi bıçaklanarak öldürüldü Güncel Haberler İzmir'den borçlusunun Fatih'te çalıştığı iş yerine gelen yabancı uyruklu kişi, boğazından bıçaklanarak öldürüldü. İzmir'den borçlusunun Fatih'te çalıştığı iş yerine gelen yabancı uyruklu kişi, boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, İzmir'de yaşayan Türkmenistan uyruklu Dovron Ashyrov, alacağı olduğu aynı uyruklu Kemaljan Karayev'in Fatih'te çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ashyrov boğazından bıçaklandı. İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ashyrov, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, şüpheli Karayev polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavganın ardından yaralının ambulansla hastaneye götürüldüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Türkmenistan Fatih İzmir Güncel Haberler

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