İstanbul'da bir şahıs, küfür edip metrodan kovduğu adama saldırdı

İstanbul'da metroda yolculuk yapan bir şahıs, yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir adama küfür ederek, "Türkiye'den defol git" dedi. Bir süre konuşmaya devam eden şahıs fiziki müdahalede bulunca ortalık bir anda karıştı.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı (M1) metrosunda kaydedilen bir video kısa sürede gündem oldu. Metroda seyahat eden yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir adam, başka bir şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

"TÜRKİYE'DEN GİT"

Önce küfürler yağdıran şahıs, "Gözümün içine bak. S. git, defol git, Türkiye'den git" ifadelerini kullandı. Bir süre daha konuşmaya devam eden şahıs daha sonra vurmaya başladı.

ANBEAN KAMERADA

Gencin de saldırgana karşılık vermesiyle metro bir anda karıştı. O anlar kameralara da yansırken saldırıya uğrayan şahsın şikayetçi olduğu öğrenildi.