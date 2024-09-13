İstanbul'da bir genç annesini bıçaklayarak öldürdü

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda Ercan Yıldız aynı evde yaşadığı annesi Aysel Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü. Annesinin cesediyle iki gün aynı evde kalan Yıldız, komşuların şüphesi üzerine eve gelen polis ekiplerince yakalandı. Komşuların linç girişiminde bulunduğu Yıldız evden güçlükle çıkarıldı.

Olay, 11 Eylül Çarşamba günü Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, oğlu Ercan Yıldız (22) ile beraber yaşayan Aysel Yıldız 2 gündür işe gitmeyince yakınları ve komşuları sabah saatlerinde eve geldi. Kapıyı açan Ercan Yıldız, annesinin içeride olduğunu söyledi. Ancak anneden ses çıkmayınca olay yerine polis ekibi çağrıldı. Eve giren ekipler, annenin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede Aysel Yıldız'ın bıçaklanarak öldürüldüğü ve yüzünde yastık olduğu tespit edildi. Mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan Ercan Yıldız, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ANNESİNİ ÖLDÜRMüŞ 2 GÜN BERABER YAŞAMIŞ"

Mahalle sakini İlhan Ataç "Burada 22-23 yaşlarında madde bağımlısı bir genç vardı. Annesini evde ölü buldular. 2-3 gün olduğu söyleniyor. Çocuk bıçaklamış daha sonra ağzına yastık koymuş. Bu çocuk daha önce de mahallede yabancı madde kullanıyordu. Mahallede bağırıyor, çocuklar korkuyordu. Bu çocuklar böyle değildi. Burada bunun gibi çocuklar var. Böyle olayların yaşanmasından korkuyoruz. Çocuk burada annesiyle beraber yaşıyor. O gece de komşulardan görenler olmuş. Annesi işe gitmeyince şüphelenmişler. 'Annen nerede' diye sormuşlar. Daha sonra annesini görünce polise haber vermişler. Adli Tıp'tan geldiler. İnceleme yaptılar. Sonra cenazeyi kaldırdılar. Çocuğu da götürdüler. Annesini bıçakladıktan sonra ağzına yastık bastırtmış. Daha sonra da kanları silmiş. Boğuldu süsü vermeye çalışmış" dedi.