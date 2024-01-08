İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul'da sağanak yağış ile birlikte bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada,

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İptal edilen seferler

Beşiktaş-Adalar

Bostancı-Moda-Kabataş

Beşiktaş-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması

Kadıköy-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması

Üsküdar-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesi uğraması

Maltepe-Adalar.