İstanbul'da bayramda soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Ramazan Bayramı süresince İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arife gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı havanın hakim olacağını, sadece Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenmediğini, diğer tüm bölgelerde de yağış görüleceğini kaydetti.

İstanbul'da yarın itibarıyla poyrazın etkisini artıracağını belirten Özdemir, rüzgarın hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacağını ve sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

Bayramın birinci günü olan cuma günü ise Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini dile getiren Özdemir, "Bayramın birinci günü İstanbul'da da sağanak yağış, fırtınayla birlikte etkili olacak. Poyrazın hızı yine saatte 50 ila 70 kilometre seviyelerinde seyredecek." dedi.

Özdemir, bayramın ikinci günü İstanbul'da sıcaklıkların gece 7, gündüz 10 derece civarında olmasının beklendiğini, yağışın ilk güne göre daha zayıf olsa da devam edebileceğini kaydetti.

Bayramın üçüncü günü olan pazar günü itibarıyla ise Marmara Bölgesi genelinde yağışların yeniden kuvvetleneceğini belirten Özdemir, "Sıcaklıklar 7 ila 11 derece aralığında seyredecek. Bayramda İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Ayrıca, yağışlı hava bayram sonrasında da etkisini sürdürecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

MSB duyurdu! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Haberler.com
500

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var
Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam

Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu

8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Jesus yıllar sonra içini döktü: Ali Koç oyunculara...