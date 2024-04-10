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İstanbul'da Bayram Namazı Tarihi Camilerde Kılındı

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İstanbul'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilere de yakın ilgi gösterdi. Kentin değişik semtlerinden tarihi yarımadaya gelen vatandaşlar Ayasofya ve Sultanahmet camilerinde dini görevlerini yerine getirdi, bayramlaştı. Tarihi yarımadada o saatlerde yaşanan hareketlilik de drone ile çekilmiş görüntülere yansıdı.

İstanbul Valiliği'nin paylaştığı görüntülerde Ayasofya ve Sultanahmet camileri, çevresi, bayram namazına giden vatandaşlar, avluda saf tutanlar ve cami içinden namaz sırasında çekilmiş görüntüler yer alıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül de Ayasofya Camii'nde bayram namazınının ardından vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Gül'e İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sultanahmet İstanbul İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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