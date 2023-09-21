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İstanbul'da başıboş sokak köpeği, 6 yaşındaki kız çocuğunun suratını parçaladı

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İstanbul Esenyurt'ta 6 yaşındaki İkra, sitenin bahçesinde oyun oynadığı sırada başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük kız kanlar içerisinde kalırken, kuduz olabileceği şüphelenen köpeğin kaçırıldığı öğrenildi.

Türkiye'nin son aylardaki en büyük problemlerinden biri olan başıboş sokak köpekleri, yine kan döktü. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6 yaşındaki küçük bir kız çocuğu, bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk kanlar içerisinde kalırken, kuduz şüphesi bulunan saldırgan köpeğin ise kaçırıldığı öne sürüldü.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sokak Köpeği Esenyurt İstanbul Güncel Haberler

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