İstanbul'da başıboş sokak köpeği, 6 yaşındaki kız çocuğunun suratını parçaladı

Türkiye'nin son aylardaki en büyük problemlerinden biri olan başıboş sokak köpekleri, yine kan döktü. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6 yaşındaki küçük bir kız çocuğu, bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk kanlar içerisinde kalırken, kuduz şüphesi bulunan saldırgan köpeğin ise kaçırıldığı öne sürüldü.