Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da askere gitmek istemeyenlere çürük raporu veren şebekeye operasyon

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da 2 özel hastanede askere gitmek istemeyenlere 45 bin lira karşılığında çürük raporu veren şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında hastane yöneticileri, hemşireler ve asker kaçaklarının da bulunduğu 11 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da 2 özel hastanede askere gitmek istemeyenlere 45 bin lira karşılığında çürük raporu veren şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında hastane yöneticileri, hemşireler ve asker kaçaklarının da bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 özel hastanede görev yapan bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığı sahte çürük raporu temin ettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler uzun süre yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından, raporları veren şebekeyi tespit etti. Şebeke liderliğini yoğun bakım ünitesinde çalışan bir kişinin yaptığı, aralarında hastane yöneticileri ve hemşirelerin de bulunduğu şüphelilerin, 45 bin liraya usulsüz çürük raporu aldırdığı, asker kaçaklarının sağlık kurulunda çürük olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri, işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları belirlendi.

7 ASKER KAÇAĞINA ÇÜRÜK RAPORU

Şüphelilerin bu yöntemle toplam 7 asker kaçağına sahte çürük raporu temin ettikleri ve 2 kişiye ise sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları saptandı.  Çalışmaların ardından şebeke üyelerine ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Dün sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu tespit edilirken firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.  Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınan belgeler ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Operasyon Suç Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (8. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Melisa Yaren Aydınalp kimdir? Melisa Yaren Aydınalp neden gözaltına alındı? Bugün hangi diziler var? 20 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak belli oldu mu 2024? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Cevdet Arıkan neden öldü, ölüm sebebi ne? Tosun Paşa Suphi öldü mü? Cevdet Arıkan kimdir? Cevdet Arıkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Arıkan hayatı ve biyografisi! Benzine zam var mı? Benzine zam gelecek mi? 20 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları son dakika! Süper Kupa finali Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? Sedad Hakkı Eldem kimdir, neden doodle oldu? Sedad Hakkı Eldem kaç yaşında öldü ve ne iş yapıyordu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yerel seçimlerin saat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçimlerde hangi il ne zaman oy kullanacak? 20 Aralık Bugünün kararları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title