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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
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İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Çağlayan'da başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Kara yolunda Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avcılar mevkisi Büyükçekmece istikametinde de araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkisi Edirne istikametinde de yoğunluk görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Seyrantepe'den başlayan trafik yoğunluğu köprü girişine kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde araçlar yavaş ilerliyor. Otoyolun Ataşehir ve Sultanbeyli arasında kalan kesiminde ise hafif trafik yoğunluğu görülüyor.

Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluştu.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 78'e, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 67'ye ulaştı.

Kaynak: AA
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