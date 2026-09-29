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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 85 oldu

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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 85 oldu
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Yağışlı havanın etkisiyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken D-100 Karayolu Yenibosna ve Avcılar mevkisinde araçlar güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna ve Avcılar mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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