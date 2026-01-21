İstanbul'da 'Akran Nezaketi ve Psikolojik Sağlamlık' programı düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Öğretmen Akademileri koordinasyonunda düzenlenen "İstanbul Maarif Buluşmaları" kapsamında "Akran Nezaketi ve Psikolojik Sağlamlık" programı gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen programda, eğitim ortamlarında akran nezaketini güçlendiren ve psikolojik sağlamlığı destekleyen yaklaşımlar ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, buradaki konuşmasında, kentte kendilerine emanet edilen 3 milyon öğrencinin olduğunu kaydetti.

Dünyanın geleceğini inşa ettiklerini ve müstesna işler yapmaları gerektiğini belirten Yentür, "Fedakarlıklar yapmak lazım ki güzel nesiller ortaya çıksın. Bu da inşallah hepimizin omuzlarında yükselecek. Geleceğe karşı bir sorumluluğumuz var. O yüzden feda edebileceğimiz ne tek bir evladımız, yavrumuz ne de tek bir dakikamız var. Eğitim işi bu kadar kutsal." diye konuştu.

Yentür, eğitimin insanın bildiklerini, gördüklerini, öğrendiklerini davranışa ve eyleme dönüştürme işi olduğunu aktararak, "Çocuklarımıza gerçekten duyarlı olabilmeyi, hissedebilmeyi, başkasının derdiyle dertlenebilmeyi, başkasının haklarına saygı göstermeyi, kendi menfaatine aykırı bile olsa doğruluk ve haklılık neyse ondan yana olabilme tavrını gösterebiliyorsa, işte bu öğrettiğimiz matematiğin, fiziğin, kimyanın, hayat bilgisinin o zaman anlamı var." ifadesini kullandı.

Müdürlüğün ikinci dönem çalışma eylem planını tekrar gözden geçirip güncellediklerini anlatan Yentür, şöyle devam etti:

"Program çalışma takvimini güncelleyerek ilçelerde, sınıflarda, evlerde daha fazla yoğunluk ve faaliyet sağlayarak, bütün branşlardaki arkadaşlarımızla çocuklarımızın insani yönünün gelişimi için çalışma yapacağız. Birinci konumuz akran nezaketi. Çocuklarımızın birbirine sevgisi, saygısı yoksa hiçbir şey yoktur. Sevgi, saygı, karşılıklı hukuk ve nezaket, Türk milli eğitim sisteminin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en önemli önceliğidir. İkinci konu, 21. yüzyıl becerileri dediğimiz problem çözme, kaygı düzeyinin azaltılması, iletişim becerileri, psikolojik sağlamlık konusu. Yani içsel ve dışsal motivasyonuyla kendini güçlü hisseden, sorunlarla başa çıkabilen, kendini yönetebilen, değiştiren, dönüştüren, karar verebilen ve etraflarındakileri de etkileyen güçlü bir kişilik ve psikolojik sağlamlığı çok önemsiyoruz."

Yentür, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu eğitim öğretim yılı boyunca da ebeveyn tutumları, aile içi iletişim ve anne babaya düşen roller konusunda veliler ve okul aile birlikleriyle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin de "Psikolojik Sağlamlık ve Akran Nezaketi için Rol Modelin Önemi" başlıklı sunumunda, dünyanın genelinde akran nezaketi konusunda problemlerin olduğuna değindi.

Post modernizm mantığının akran nezaketinin en büyük düşmanı olduğunu belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"1988 yılında Avrupa'da yaklaşık 400 rektör bir araya geliyor. Bunların içinde aklınıza gelen en meşhur köklü üniversitelerin rektörleri de var; Oxford, Cambridge. Bir araya gelmelerinin sebebi şu: 'Üniversite gençliği verdiğimiz bu eğitimle insan olmaktan çıktı, bir vahşi oldu. Bunları nasıl insan yapabiliriz? Bunlara akran nezaketini nasıl öğretebiliriz.?' diye düşünüyorlar. Peki sormak lazım değil mi? Siz dünyayı yönetiyorsunuz, küreselleşmenin mimarısınız, ne yaptınız da üniversitedeki çocuklarınız vahşi oldu? Onlar kendi kültürlerine göre böyle oluyorlar. Biz ise hem milli kültürümüzü kaybettik hem de yeni kültüre adapte olmaya çalıştığımız için akran nezaketsizliği bize katmerli geliyor."

Sezgin, rektörlerin gençlere insani anlayış kazandırmak için bir program hazırladıklarını, bu kapsamda gençlerin sosyal hizmetlerde görevlendirildiğini anlatarak, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) da söz konusu programı 2006'da kabul ettiğini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Doğan da "Umut Yoluyla Psikolojik Sağlamlığın İnşası" başlıklı sunum yaptı.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan'ın da yer aldığı programa, çok sayıda öğretmen ve eğitimci katıldı.