Göletteki kazları sırt çantasına atıp götürmeleri tepki çekmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Başakşehir ilçesinde bulunan Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki kazların çalınmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre parka gelen 2 kadın, kazlardan iki tanesini sırt çantasına koyarak götürdü.

KAZLARI "BİZ GETİRDİK" İDDİASI

Kadınlar, yanlarına gelerek kazları bırakmaları gerektiğini söyleyenlere ise ilginç bir yanıt verdi. İddiaya göre iki kadın, kazları dün akşam kendilerinin getirdiklerini söyleyerek parktan uzaklaştı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Emniyetten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Emniyet, kazların kadın şahıslara ait olduğunu bildirdi.

"KAZLAR KADIN ŞAHISLARA AİT"

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır."