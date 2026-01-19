İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
İstanbul Valiliği, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkışları yasaklanan ağır tonajlı araçların bugün saat 16.00'da, kuryelerin ise yarın saat 10.00 itibarıyla yeniden trafiğe çıkabileceğini duyurdu.
- İstanbul Valiliği, ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağını 16 Ocak'ta saat 16.00'da, kuryelerin trafiğe çıkış yasağını ise 21 Ocak'ta saat 10.00'da sonlandırdı.
- İstanbul'da 20 Ocak'ta en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 7 derece olarak tahmin ediliyor.
- İstanbul'da 20 Ocak'ta yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
İstanbul Valiliği, kent genelinde yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
YÜKSEKLERDE KAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.
YARIN KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR
Valiliğin açıklamasında 20 Ocak Salı gününe ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor."
SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ ARTACAK
Açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30–60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Valilik, il genelinde buzlanma ve don beklendiğini vurgulayarak, ulaşımda aksamalar ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
MOTOKURYE YASAĞI YARIN SAAT 10.00'A KADAR SÜRECEK
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu. Ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise yarın saat 10.00 itibariyle sona erecek.