Haberler

İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar

İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar Haber Videosunu İzle
İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe çıkışları yasaklanan ağır tonajlı araçların bugün saat 16.00'da, kuryelerin ise yarın saat 10.00 itibarıyla yeniden trafiğe çıkabileceğini duyurdu.

  • İstanbul Valiliği, ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağını 16 Ocak'ta saat 16.00'da, kuryelerin trafiğe çıkış yasağını ise 21 Ocak'ta saat 10.00'da sonlandırdı.
  • İstanbul'da 20 Ocak'ta en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 7 derece olarak tahmin ediliyor.
  • İstanbul'da 20 Ocak'ta yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kent genelinde yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

YÜKSEKLERDE KAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

YARIN KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Valiliğin açıklamasında 20 Ocak Salı gününe ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor."

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ ARTACAK

Açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30–60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Valilik, il genelinde buzlanma ve don beklendiğini vurgulayarak, ulaşımda aksamalar ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

MOTOKURYE YASAĞI YARIN SAAT 10.00'A KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu. Ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise yarın saat 10.00 itibariyle sona erecek.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

Paten kayarken düştü, cansız bedeni ertesi gün bulundu
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

Paten kayarken düştü, cansız bedeni ertesi gün bulundu
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi

Hastanede çektiği görüntü sosyal medyada olay oldu
Hayrettin'e büyük şok: Kadıköy Boğası, mikrofonu fırlatıp salonu terk etti

Hayrettin'e büyük şok: Mikrofonu fırlatıp salonu terk etti