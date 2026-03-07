Haberler

İstanbul'da 8 Mart etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da 8 Mart etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak
Güncelleme:
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle yarın saat 14.00 itibarıyla bazı yolların kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle yarın bazı yolların kapatılacağını açıkladı. Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal Caddesi'ne akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek ve Tak-I Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, alternatif güzergahların İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-İ Mebusan Caddesi olarak belirlendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

