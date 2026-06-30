Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılında Bayrampaşa'da Anma Koşusu ve Yürüyüşü Düzenlenecek

Bayrampaşa'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 31'inci yılı kapsamında, 6. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu ve Yürüyüşü düzenlenecek.

"Unutma, unutturma. Geçmişin acısını unutmadan, geleceğe birlikte yürüyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek anma programı öncesi, Türkiye Bosna Sancak Derneği'nde basın toplantısı düzenlendi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, sadece bir programı duyurmak için değil, insanlığın ortak hafızasına kazınmış büyük bir acıyı yeniden hatırlatmak ve şehit olanları rahmetle anmak için bir arada olduklarını söyledi.

Avrupa ve dünyanın gözleri önünde 8 bin 372 kadın, çocuk, erkek, yaşlı insanın katledildiğini belirten Akın, Batı'nın sessizliğinin tesadüf olmadığını, Srebrenitsa'da susanların bugün Gazze'de sustuğunu vurguladı.

Akın, Bosna'dan Gazze'ye dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan bütün masumların yanında olduklarını belirterek, herkesi anma etkinliklerine davet etti.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ise geçmişte yaşanan acıları, soykırımları unutmama ve unutturmamanın asli vazifeleri olduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın göbeğinde Bosna Hersek'te uluslararası güçlerin isteğiyle 20. yüzyılda soykırım yapıldığını belirten Sancaktar, Gazze'de de aynı şeylerin yaşandığını ifade etti.

Sancaktar, iyi olmanın yanı sıra güçlü ve birlik içinde olunması gerektiğini, aksi takdirde bu tür durumların tekrar yaşanabileceğini kaydetti.

Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi de insanlık tarihinin en acı hatıralarından birinin yıl dönümünde yeniden soykırımlarla karşı karşıya kalmamak adına farkındalık oluşturmak için anma etkinliğinde bir arada olacaklarını belirtti.

Türkiye Bosna Sancak Derneği ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında 5 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da koşu, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da ise yürüyüş gerçekleştirilecek.