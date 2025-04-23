İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'un Silivri ilçesinde merkez üssü olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, kentte ve çevre illerde hissedildi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak kaydedildi.
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel