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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kameralarına Yansıyan Kaçış Anları

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kameralarına Yansıyan Kaçış Anları
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Sarsıntı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olurken, sarsıntı anı birçok noktadaki güvenlik kameralarına yansıdı.

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12: 49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntıyı hissedenlerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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