Haberler

İstanbul'da 5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 'Filistin İçin Adalet: Zulme Karşı Direniş' temasıyla düzenlenen zirve, gençlerin diplomatik yetkinliklerini geliştirmek ve Filistin'deki zulme dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Kapanış töreninde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, zirvenin gençliğe katkı sağladığını vurguladı.

İstanbul'da, "Filistin İçin Adalet: Zulme Karşı Direniş" ana temasıyla düzenlenen "5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi", kapanış töreniyle sona erdi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle Şişli'deki Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde 28 Kasım'dan bu yana devam eden zirvenin kapanış töreni, Kur'an tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, gençliğin küresel sorunlara ilişkin farkındalıklarına ve diplomatik yetkinliklerine hep birlikte şahit olduklarını söyledi.

Bu tür zirvelerin gençliğe sağladığı katkılara vurgu yapan Ökten, "Diplomasi okur yazarlığının geliştirilmesi, küresel ve İslami coğrafyaya yönelik farkındalık ki 2018 senesinden beri özellikle Filistin merkezli yapılan çalışmalar, İslam dünyasının güncel sorunlarına ve tarihsel mirasını da göz önünde bulundurarak bir bilinç oluşturulması ve bu bilinci oluştururken de küresel barışın tesisi, insan merkezli diplomasi ve sürdürülebilir gelecek hassasiyetinin de gösterilmesi takdire şayan. Bu çerçevede sizlerin, hocalarınızın, bu zirvelere katkı sunan herkesin analitik düşünerek, sorun çözmeye odaklanarak, bilimsel verileri kullanarak ve bütün insanlık için çok boyutlu bir şekilde konuları ele alması hakikaten kalplere dokunuyor." dedi.

Adalet, özgürlük, insan onuru ekseninde aktif çabalayan, derdi olan bir gençlikle karşı karşıya olduklarının altını çizen Ökten, "Özellikle bu zirvede, Filistin halkının yaşadığı zulmü görünür kılan, öğrencilerin hem bilgisel hem etik düzeyde dayanışma inşa etmesine imkan tanıyan bir platform oluşturdunuz. Yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, lise düzeyinde Türkiye veya dünyanın başka bir yerinde uluslararası boyutta böyle bir organizasyon bilmediğini ifade etti.

İnsan hakları gibi evrensel değerlerin ehemmiyetinin olmadığı bir dönemin yaşandığını dile getiren Kışla, "Bundan sonraki süreçte artık dünyayı şekillendirecek, ülkelerin yarınlarını şekillendirecek sizlersiniz. Birinci temennim, İslam kardeşliğini iliklerinize kadar en üst seviyede tesis etmeyi Rabbim sizlere nasip etsin. Biz belki başaramadık onu, sizler daha iyisini başarın. İkincisi, ülkelerinin sorunları, yarınları ve dünyada güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu adil bir düzen kurmayı Rabbim sizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin." şeklinde konuştu.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ise geçmişte Beyoğlu İmam Hatip Lisesi'nde atılan adımlar sayesinde Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi'nin bugünlere geldiğini anlattı.

Gelecek yıldan itibaren Model İslam İşbirliği Teşkilatı'nı imam hatiplerin tamamına yayarak dalga dalga büyüyen bir eğitim halkasına dönüştüreceklerini belirten Ayhan, "Model İslam İşbirliği Teşkilatı'nı neden önemsiyoruz? Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatında ümmetimizin hassas oldukları konuları tartışma şansımız var ve burada genç kardeşlerimize henüz daha lisedeyken, hayatlarının çok başındayken biz diplomatik simülasyonu, diplomatik eğitimleri veriyoruz. Özellikle karşı karşıya kaldığımız uluslararası meydan okumalara karşı onları hazırlamak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Şaban Kurt da "Gazze'yi, Filistin'i unutmayın. Çünkü biz bu salonlarda 4 gün boyunca katil İsrail'i, aynı zamanda Filistin'in özgürlüğünü konuştuk. Kendi İslam medeniyetimizi, problemlerimizi, çözüm yollarını konuştuk. Çünkü biz Filistin'i, Gazze'yi unutursak kendi geçmişimizi, ümmet olduğumuzu, hepsinden önemlisi insan olduğumuzu unuturuz." dedi.

Konuşmaların ardından zirve, komite delegelerinin deklarasyon sunumu ve ödül plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törende, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Model İslam İşbirliği Teşkilatı Kurucu Başkanı Burak Ömer Demir ve çok sayıda davetli yer aldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.