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İstanbul'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin, çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul'da saat 15,12'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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