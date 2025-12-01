İstanbul'da 398 çocuk hastane sınıflarında eğitim görüyor

İSTANBUL Valiliği'nin 'Öğrenerek İyileşiyoruz' projesi kapsamında kurulan hastane sınıfları, kanser tedavisi gören çocukların tedavilerine devam ederken eğitimlerini de sürdürmelerine olanak sağlıyor. Hastane sınıflarında derslerinden geri kalmayan çocuklar öğrenirken eğleniyor; tedavisi süren diğer çocuklarla vakit geçiriyor. Çocuklara yanlarında bulunan bir öğretmen de eşlik ediyor. İstanbul 'da 12'si kamu, 6'sı üniversite hastanesinde hizmet veren 18 hastane sınıfında 398 çocuk eğitim görüyor.

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Öğrenerek İyileşiyoruz' projesi, kanser tedavisi gören çocukların eğitimlerinden geri kalmamasını sağlarken, hem psikososyal destek mekanizması olarak çocuklara ve ailelerine moral ve motivasyon sağlıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün de paydaş olduğu projede, hastanelere modern eğitim araçlarıyla donatılmış sınıflar kuruluyor; öğretmenler tam gün görev yapıyor. Böylece lösemi başta olmak üzere uzun tedavi süreleri boyunca hastanede kalan çocuklar derslerine devam edebiliyor, psikososyal destek alarak okula dönüş sürecini daha güçlü tamamlayabiliyor. İstanbul Çocukları Vakfı ise hastane sınıflarının fiziki standartlarını yükseltmek için çalışıyor. Proje hem çocukların akademik kayıplarını önlemeyi hem de tedavi sürecindeki moral ve motivasyonunu desteklemeyi amaçlıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren hastane sınıfında tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

'GEÇEN YIL HASTANE SINIFLARINDAN 4 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUK YARARLANDI'

Burada konuşan Vali Gül, "İstanbul Valiliği'ne ait, valiliğimizin koordinasyonunda görev yapan, çalışan İstanbul Çocukları Vakfımız var. İstanbul Çocukları Vakfı adından da anlaşılacağı üzere çocuklara yönelik çeşitli sosyal projeler yapıyor. Şu an bir hastanedeyiz. Lösemi tedavisi gören kardeşlerimiz var. Bazı tedavi süreçleri kısa oluyor bazıları da çok uzun sürüyor; lösemi de bunlardan biri. Tedavi süreçleri uzun sürerken okullarından ayrı kalmamaları, bilginin ötesinde de psikolojik olarak kendini rahat hissetmeleri için Sağlık Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan bir işbirliği protokolüyle hastane sınıfları açıldı. Biz de İstanbul Çocukları Vakfı olarak bu hastane sınıflarında eksik olanları tamamlıyoruz. Önceki açılanların fiziki ihtiyaçlarının standartlarını yükseltiyoruz. Öğretmenlerimiz burada tam gün çocuklarımıza ders veriyor. Zaman zaman farklı çocuklar geliyor. Geçen sene eğitim öğretim döneminde 4 binin üzerinde bu sınıflarımızdan yararlanan çocuklarımız oldu. Bu sene itibariyle 350 civarında öğrencimiz var toplamda ve bu artarak devam edecek. Ben emeği geçen Vali yardımcımıza, hayırseverlerimize, öğretmenlerimize, Milli Eğitim ve Sağlık İl Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın olabildiğince kısa sürede tedavilerinin bitmesi ve sınıflarında arkadaşlarıyla birlikte eğitim, öğretim görmeleri en büyük arzumuz. Buradayken de biz olabilidiğince açığı kapatmaya çalışıyoruz her haftasonu aile ziyareti yapıyoruz; hem ben hem kaymakamlarımız. Ziyaret ettiğimiz ailelerden bazıları da bizde bu hizmeti alan birlikte iyileşmesine şahitlik ettiğimiz çocuklarımız kardeşlerimiz. Hiç şüphesiz devletimizin o şefkat eli hiçbir zaman onlardan uzak durmuyor. Onların tedavi süreçlerini de olabildiğince takip etmeye gayret ediyoruz " dedi.

'HEMŞİRELERİMİZ ÖĞRETMENİMİZ DOKTORUMUZ ÇOK İYİ'

Tedavi gören Yaren Ece'nin annesi Elif Pehlivan, "11 Haziran'da teşhisimiz konuldu ve 3'üncü protokoldeyiz, lösemi. Burası bizim herşeyimiz, çünkü evde biz tatmin edemiyoruz. Çünkü buraya alıştık. Hemşirelerimiz, öğretmenimiz, doktorumuz çok iyi. Biz 4'ncü sınıf öğrencisiyiz ve 4'üncü sınıfta aynı okuldaki eğitimin devamını burada görüyoruz. İletişim halinde gayet iyiyiz. Birebir olunca daha da iyiyiz. Birebir eğitim alıyorlar" dedi.

EŞİ AKCİĞER KIZI LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR: EŞİMLE KIZIMIN SAĞLIĞINI İSTİYORUM

Tedavi gören Lilya Şenol'un annesi Berçem Şenol ise, "Lilya'nın annesiyim. Lilya 10 yaşında. Yaklaşık 1 yıldan beridir buradayız; tedavi oluyoruz. Doktorumuzu çok seviyoruz. Hemşire arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Kızım hastanede biz yatarken, eşim de rahatsızlandı. Eşim de şu an akciğer kanseri. Eşim de Yedikule Göğüs Hastanesi'nde tedavi oluyor. Ameliyat oldu; nüksetti tekrar. Şimdi yine devam, kemoterapi alacak. Burada çok zorluklar yaşadık. Çok sıkıntılar yaşadık. Lilya'nın durumunu geçen yıl 23 Ekim'de öğrenmiştik. Lilya o günden beri yoğun bakımda kaldı, 20 gün. Yoğun bakımdan sonra bizi buraya sevk ettiler; burada boş yer var diye. Evime ters düşüyor, uzak bana ama gelmek zorundayız her şekilde. Normalde toplu taşıma da yasak. Kendi imkanlarımızla gelip gidiyoruz. Lilya kemoterapi alıyor, sadece onu biliyor. Lilya 'Neden ben buradayım.Niye bu kadar uzun kalıyorum' diyor. Ben de 'Enfeksiyonun var. O temizlenene kadar bitene kadar biz burada tedavi olacağız' diyorum ona. Hep o şekilde geçiştiriyorum onu. Sağlık istiyorum. Eşimle kızımın sağlığını istiyorum" diye konuştu.

'ÖNCE KAN VERİYORUM SONRA DERS ÇALIŞIYORUM'

Tedavi gören Lilya Şenol, "10 yaşındayım. Burada çok eğleniyorum. Önce geliyorum, kanlarımı veriyorum. Sonra beklerken de sınıfa gelip ders çalışıyoruz, oyun oynuyoruz. Ben burayı çok seviyorum. Gelecekte hukuk okumak istiyorum, hakim olmak istiyorum. Öncelikle zamanınızı iyi kullanın. Hasta olunca yapamayacağınız şeyler olabilir. O yüzden siz de şu an yapabileceğiniz şeyler varken yapın. Hasta olunca yapamayabilirsiniz" dedi.

'GELECEKTE BUNU ATLATMIŞ OLAYIM'

Tedavi gören Yaren Ece Pehlivan, "10 yaşındayım. Burada kemoterapi alıyorum. Bazı boş zamanlarımda buraya geliyorum. Özlem hocanın yanına gidiyorum. Oradan kan veriyorum. Burada gelip dersler yapıyorum. Gelecekte bunu atlatmış olayım. Güzel bir hayatım olsun. Kendi yaşamımı kurmak istiyorum. Avukatlık okumak istiyorum. Yapmak istediğiniz ama yapamadığınız şeyleri şimdiden yapın. Yoksa Allah korusun hasta olursanız daha yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

'OKULDAN GERİ KALMAMALARINI SAĞLIYORUZ'

Okul öncesi öğretmeni Gülşen Biryiğit, "Okul öncesi öğretmeniyim. 10'un üzerinde öğrencim var. Sayılar değişiyor tedavi durumlarına göre. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Ben öğretmenliği zaten çok seviyorum ama hastane ortamında çocuklarla birlikte olmak tatmini çok daha ayrı. Genelde onların keyifli olmasını sağlıyorum. Güzel sanat etkinlikleri, müzik etkinlikleri yapıyoruz. Onun dışında branş derslerine destek oluyoruz. Okuldan kopmadan, arkadaşlarından geri kalmamalarını sağlıyoruz. Bu şekilde destek oluyorum" ifadelerini kullandı.