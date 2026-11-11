İstanbul'da 36 adrese düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 36 adrese düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da suç örgütüne yönelik 36 adrese eş zamanlı operasyonda, alıkoyma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı olaya karıştığı tespit edilirken, aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, alıkoyma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, suç örgütünün tehdit ve alıkoyma suçlarına ilişkin 4 ayrı olaya karıştığını tespit etti.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 zanlıyı gözaltına aldı.
Aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 20 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.