İstanbul'da 34 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (ANKA) - İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 34 ton 33 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Baskında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye bağlı zehirlenmelerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Güvenlik güçleri, bir TIR parkında ve OSB mahallesindeki bir adres ile adres önündeki araçlarda kaçak/sahte alkollü sıvı maddelerin depolandığı ve bunların bir şebeke tarafından piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu TIR parkına, araçlara ve iş yerlerine 14 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskında, piyasa değeri 3 milyon lirayı bulduğu belirtilen 34 ton 33 litre alkollü sıvı, 43 plastik bidon, 26 plastik tank ve 2 dalgıç pompası ele geçirildi.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.