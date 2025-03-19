İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve basın açıklaması yasaklandı

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İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıklamada. Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır. Bu kararlar kapsamında;

-19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,

-M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması, Kararı alınmıştır.

Öte yandan, aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır

19.03.2025 GÜNÜ SAAT 06.00 İTİBARİYLE KAPANACAK YOLLAR

1-)Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar

4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar

5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar

6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

ALTERNATİF YOLLAR

1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

2- 2- Atatürk Bulvarı

3- 3- Fevzi Paşa Caddesi

4- 4- D-100

İstanbul'da 4 gün boyunca her türlü gösteri ve basın açıklaması yasaklandı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıcetins1971:

korkudan ne yapacağını şaşırdı…. yurüyüş , bildiri demokratik haktır….halkın dirrnmesini gormekten dahi korkuyor

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Ülkeyi Stalin mi yönetiyor Mussolini mi :D

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Haber YorumlarıAy kural:

Demokrasinin ayaklar altına alındığı ülkede yaşıyoruz. Allah büyük.. Gün gelir aynı hesaplar size de sorulur.

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Haber YorumlarıCasus:

diktatör işbaşında!

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Neyın peşındesınız neye hızmet için varsınız metro seferlerını durdurarak bunca millete zulum yaparakmı oy kazancağınızımı sanıyor yoksa belwdiyenın kasasınamı çokmeyeme çalışıyorsunuz amaç 2 plansa metro ve sokakları kapamaya gerekyok insanların yoluna engel olmayın Yaradan var Allah var hesap var hesap gunu var bu gun her imkan elınızde olabılır ama hesap gunu yaradana hesap vermek çok çok ağırdır

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

ülkeden gitmek isteyenler için bulunmaz fırsat, yurtdışı çıkış harcınız da benden, doğru selaniğe gidin veya iltica edin, yunanın size kucak açacağına eminim.

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Haber YorumlarıRevolver:

hayırdır darbe mi oldu? sıkıyönetim mi ilan edeceksiniz?

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Haber YorumlarıFATİH ÇERÇİ:

Gidicem bu ülkeden..

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Başaramayacaksınız

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yasssaaak...

Yorum Beğen30
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