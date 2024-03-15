Üye Girişi
Haberler

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nde İstanbul'da mevlit okutuldu

Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 109. yılında Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii ile Şişli'deki Hacı Nimet Özden Camii'nde mevlit okutuldu. Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen mevlit programında şehitler için dualar edildi ve çeşitli ilahi ve kasideler seslendirildi. Ayrıca vatandaşlara lokum ikram edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yılı kapsamında Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii ile Şişli'deki Hacı Nimet Özden Camii'nde mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesinde İstanbul'da belirlenen iki camideki mevlit programında şehitler için dualar edildi.

Çeşitli ilahi ve kasidelerin de seslendirildiği mevlitte vatandaşlara lokum ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

15 Temmuz Çanakkale İstanbul 18 Mart Pendik Şişli Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hüseyin Aksoy kimdir? CHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy kaç yaşında, nereli? Safiye Kesgin kimdir? CHP Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı Safiye Kesgin kaç yaşında, nereli? Semih Yıldırım kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Yenişehir Belediye Başkan adayı Semih Yıldırım kaç yaşında, nereli? Cengiz Bölek kimdir? Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kaç yaşında, nereli? Kenan Peker kimdir? AK Parti Mersin- Yenişehir Belediye Başkan adayı Kenan Peker kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Silvan Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Erol Mengüç kimdir? CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Lice Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Kazım Kurt kimdir? CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Öz kimdir? AK Parti Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz kaç yaşında, nereli? Abdulhakim Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kulp Belediye Başkan adayı Abdulhakim Eraslan kaç yaşında, nereli? Kadir Berat Özkaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kocaköy Belediye Başkan adayı Kadir Berat Özkaya kaç yaşında, nereli? Hasan Ünal kimdir? CHP Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Ünal kaç yaşında, nereli? Fatih Akgören kimdir? Zafer Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Fatih Akgören kaç yaşında, nereli?
title