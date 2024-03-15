18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nde İstanbul'da mevlit okutuldu
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 109. yılında Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii ile Şişli'deki Hacı Nimet Özden Camii'nde mevlit okutuldu. Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen mevlit programında şehitler için dualar edildi ve çeşitli ilahi ve kasideler seslendirildi. Ayrıca vatandaşlara lokum ikram edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü"nün 109'uncu yılı kapsamında Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii ile Şişli'deki Hacı Nimet Özden Camii'nde mevlit okutuldu.
Cuma namazı öncesinde İstanbul'da belirlenen iki camideki mevlit programında şehitler için dualar edildi.
Çeşitli ilahi ve kasidelerin de seslendirildiği mevlitte vatandaşlara lokum ikram edildi.