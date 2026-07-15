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15 Temmuz 10. yıl anma etkinlikleri

15 Temmuz 10. yıl anma etkinlikleri
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Taksim Meydanı'nda kurulan dijital deneyim alanına gelen ziyaretçiler dijital ekranlar aracılığıyla oluşturulan "hatıra ağacına" duygu ve düşüncelerini bırakılabiliyor - Üsküdar Meydanı'nda da milletin gösterdiği fedakarlığı gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan "Sessiz Tanıklık Enstalasyonu" açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Taksim'de deneyim alanı, Üsküdar'da "Sessiz Tanıklık Enstalasyonu" kuruldu.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen anma etkinlikleriyle aziz şehitler rahmetle yad ediliyor.

Gazilere duyulan minnet ifade edilen etkinliklerde, 10. yıl anısına hazırlanan programlarla ortak hafıza canlı tutuluyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Taksim Meydanı'nda kurulan dijital deneyim alanı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Meydanın en yoğun noktalarından birine kurulan alanda ziyaretçiler, dijital ekranlar aracılığıyla oluşturulan "hatıra ağacına" duygu ve düşüncelerini bırakabiliyor.

Gün boyunca alana gelen çok sayıda kişinin 15 Temmuz'a ilişkin mesajları ekrana yansıtılırken, farklı dillerde yazılan notlar dikkati çekiyor.

Yabancı turistlerin ağırlıklı olarak barış, kardeşlik ve birlik temalı mesajlar bıraktığı, İstanbulluların ise 15 Temmuz şehitleri için rahmet dileyip dua ettiği görüldü.

Bazı ziyaretçiler aileleriyle alanı gezerken, dijital uygulamalar aracılığıyla anılarını kaydetti.

Deneyim alanında, o gece yaşananları anlatan görsel içerikler ve dijital sunumlar da ziyaretçilere sunuluyor. Meydandan geçen vatandaşlar ve turistler, alanın önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, gün boyunca zaman zaman kuyruklar oluştu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'nın gecesinde vatandaşların demokrasiye sahip çıkmak için toplandığı önemli noktalardan biri olan Taksim Meydanı'nda kurulan alan, o gecenin simge noktalarından Cumhuriyet Anıtı'nın hemen arkasında yer alıyor.

Ziyaretçiler, buradaki dijital uygulamalar aracılığıyla duygu ve düşüncelerini paylaşırken, 15 Temmuz şehitlerini de anıyor.

Taksim'deki dijital deneyim alanının, gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmesi bekleniyor.

"Sessiz Tanıklık Enstalasyonu" ziyaret ediliyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki anma programlarında Üsküdar Meydanı'nda da etkinlik düzenlendi.

Meydanda, milletin gösterdiği fedakarlığı gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan "Sessiz Tanıklık Enstalasyonu" açıldı.

Burada, 253 şehit adına Türk bayrağı yer alırken, isim, doğum tarihi ve memleket bilgilerine yer verildi.

Ziyaretçiler, 15 Temmuz şehitleri için rahmet dileyip dua etti.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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