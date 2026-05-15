Afet Yönetiminde Paradigma Değişikliği Çağrısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) Kadıköy'deki Hamidiye Külliyesi'nde, 1. Uluslararası Acil Yardım ve Afet Yönetimi Kongresi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu himayelerinde, SBÜ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Afet Tıbbı Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Acil Yardım ve Afet Yöneticileri Derneği (AYAYDER) işbirliğiyle gerçekleştirilen kongrenin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, kongrenin afetlere hazırlıktan risk azaltmaya, müdahale kapasitesinden afet tıbbına, yangın güvenliğinden yerel yönetimlere ve toplum dirençliliğine kadar geniş bir alanda ortak akıl üretmenin platformu olacağını söyledi.

Afet yönetimini yalnızca kriz anında değil afet öncesinin, hazırlığının ve risk azaltmanın disiplini olarak ele almaları gerektiğini kaydeden Koç, hazırlığın, kriz anında alınacak her kararın kalitesini belirleyeceğini ifade etti.

Kongrenin en kıymetli yanlarından birinin akademiyle sahanın aynı masada buluşması olduğuna işaret eden Koç, "Akademisyenler, AFAD, Türk Kızılay, sağlık kurumları, itfaiye teşkilatları, yerel yönetimler ve saha profesyonelleri burada. Bilimsel bilgiyle saha deneyiminin birleştiği her noktada afet yönetiminin kalitesi yükselir, aldığımız her ders bir sonraki mücadelede hayat kurtarır." diye konuştu.

SBÜ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Gerçek, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı'nın bu yıl akademik eğitime başlamasının 21. yılı olduğunu belirterek, bir hayalle başlayan eğitim yolculuğunun bugün Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir aileye dönüştüğünü dile getirdi.

Gerçek, "1999 Marmara Depremi ne yazık ki ülkemize afet yönetiminin profesyonelleşmesi gerektiği gerçeğini en ağır bedelle gösterdi. Bu acı dersle yola çıktık. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremleri ise hala katettiğimiz yolun yeterli olmadığını, daha yapılması gereken çok şey olduğunu bizlere gösterdi." ifadelerini kullandı.

Birincisini düzenledikleri kongrenin, kurumlar arası birlikteliğin bilimsel zeminini oluşturmasını amaçladıklarını ifade eden Gerçek, "AFAD'dan Türk Kızılayına, üniversitelerimizden belediyelerimize, itfaiyemizden hastanelerimize uzanan geniş bir paydaş ailenin birikimini bir araya getireceğiz ve birbirimizle bilgi alışverişinde bulunacağız." dedi.

"'Devlet hizmet veren, vatandaş hizmet alan' denklemi afet için doğru değil"

SBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı ve Afet Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kerem Kınık ise sismik risklerin, depremlerin, meteorolojik tehlikelerin, yağmurların ve sellerin afet değil tehlike olduğunu, afetin, bireyin, toplumun ve sistemin ihmallerinin biriktirdiği kırılganlıkların altında kalmak olduğunu kaydetti.

Vatandaşın afet yönetiminin seyircisi değil oyuncusu olması gerektiğini ifade eden Kınık, "Türkiye Afet Müdahale Planı, vatandaşı yalnızca afetzede olarak tanımlıyor. Sorumluluğu, rolü, ödevi tanımlanmamıştır. 'Devlet sınırsızca hizmet veren, vatandaş ise yalnızca hizmet alan' denklemi afet için doğru değildir. Bu yüzden bugün buradan bir paradigma değişikliği çağrısı yapıyoruz. İlköğretim müfredatından başlayarak bireyi afet riski azaltma, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin paydaşı olarak yeniden konumlandırmalıyız. Hane bazında afet planı, mahalle bazında ilk yardım yetkinliği ve okul bazında tatbikat lüks değil, yeni bir vatandaşlık sözleşmesinin asgari koşullarıdır." ifadelerini kullandı.

AYAYDER Başkanı Hüseyin Koçak da yaptığı konuşmada bugün yalnızca bir kongreyi gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda bir mesleğin Türkiye'de geçirdiği dönüşümü, geldiği noktayı ve geleceğe dair vizyonunu birlikte değerlendirdiklerini söyledi.

Acil yardım ve afet yönetiminin artık yalnızca bir eğitim programı olmadığını belirten Koçak, "Bugün bu alan, akademik bir disiplin, mesleki bir uzmanlık alanı, aynı zamanda kurumsal kapasite üreten stratejik bir yapıya dönüşmüştür." dedi.

Koçak, özellikle son yıllarda afet lojistiği, afet psikolojisi, sağlık-afet yönetimi, hastane-afet planlaması, kitlesel toplanma yönetimi, afet eğitimi ve afet okuryazarlığı, yapay zeka destekli afet sistemleri gibi birçok alt çalışma alanının gelişmesinin bu disiplinin bilimsel derinliğini daha da artırdığını dile getirdi.

Türk Kızılay Afet ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Nurdal Durmuş da açılış panelinde "Afet Yönetiminde İnsani Yardımın Rolü" başlıklı sunumda Türk Kızılayın afet bölgelerindeki çalışmalarını anlattı.

"Kongreye 100'ü aşkın akademik bildiri geldi"

Programın açılışının ardından AA muhabirine konuşan Doç. Dr. Kerem Kınık, Türkiye'deki 20'yi aşkın acil yardım ve afet yönetimi bölümüyle bu alanda çalışma yapan enstitüdeki akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede konuları çok boyutlu ele alacaklarını söyledi.

Öncelikle afet sektörünün insan kaynağı ihtiyacını ve bu insan kaynağını nasıl, hangi müfredatla yetiştirmeleri gerektiği konularını konuşacaklarını belirten Kınık, "Bu alanın bilimsel çalışmalarını ve kayıplarımızın bir daha olmaması için sistemlerin nasıl güçlendirilmesi gerektiği boyutunu akademi boyutuyla tartışacağız. 100'ü aşkın konuyla ilgili akademik bildiri geldi kongremize." dedi.

Topluma verecekleri mesajlar olduğunu dile getiren Kınık, "Çünkü toplumsal dayanıklılık olmadan, bireysel ve toplumsal bir afet bilinci oluşmadan afetlere karşı hazır olmak ve müdahale etmek, sonrasında iyileştirme faaliyetleri, afetin bir önceki gününe daha güçlü olarak dönmek mümkün değil. Dolayısıyla çok boyutlu konuları ele alacağımız kongremizin başarılı geçmesini ümit ediyorum." diye konuştu.

Kongrede "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Özel Oturumu", "Afet Tıbbı", "Yangın Güvenliği ve İtfaiyecilik", "Afet Risk Yönetimi" ve "Yerel Yönetimler ve Afet Yönetimi" başlıklarıyla 5 ana panel düzenlenecek.

Üç paralel salonda 100'ü aşkın bilimsel bildiri sunulacağı kongre, "Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı Ulusal Çekirdek Eğitim Çalıştayı ve Kongre Bildirgesi"nin okunması ile sona erecek.