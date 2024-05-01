Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında polis müdahalesi devam ediyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla yapılan yürüyüşe polis müdahalesi aralıklarla sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Taksim'e yürüme kararlılığını sürdürüyor.

(İSTANBUL) İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı yürüyüşe geçenlere polis müdahalesi aralıklarla sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yapılan açıklamada "TİP Taksim'e yürüme kararlılığını sürdürüyor" denildi.

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Saraçhane'deki toplanma noktasından Taksim'e yürümek isteyen grup Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında barikat kuran polisle karşı karşıya geldi. Gruptaki bazı kişiler barikatı zorlarken, polis biber gazı ile müdahale etti.  Barikatı aşma girişimleri ve polisin müdahalesi aralıklarla devam ediyor. "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları atılıyor. Polis de eylemlerin kanunsuz olduğuna ilişkin uyarı anonsları yapıyor. Aynı saatlerde Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından basına yapılan açıklamada, "Çok sayıda siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde, polisin biber gazlı müdahalesine karşı TİP, Taksim'e yürüme kararlılığını sürdürüyor" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İşçi Partisi İstanbul 1 Mayıs Türkiye Taksim Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title