Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adalet Bakanlığı görevine atandı. 1982 doğumlu Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra hakimlik ve ağır ceza mahkemesi başkanlığı yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adalet Bakanlığı görevine getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığına getirilen Gürlek, 1982'de Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005'te mezun olan Gürlek, hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Gürlek, bu görevini sürdürürken 1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmış, 2 Ekim 2024'te de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmişti.

