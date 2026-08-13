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Sosyal Medya Paylaşımına Soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' başlıklı videoyu hazırlayıp yayınlayanlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlattı. İlgili Instagram hesabının tespiti için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarındaki "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu videoyu hazırlayıp sosyal medya hesabından yayımlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, soruşturma toplumumuzun örfüne, ahlaki ve etik değerlerine saldırı içeren, çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyici nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu videoyu hazırlayan ve yayınlayan şüphelilerin ve ilgili sosyal medya hesaplarının tespiti ile 'CHAKMA @grupchakma' isimli Instagram hesabı ve hesap sahibinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ceza mevzuatı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, erişimin engellenmesi ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesine yönelik sürecin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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