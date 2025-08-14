Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Murat Kapki ve Mücahit Birinci'ye yönelik iddialarının araştırılması için soruşturma başlattı.

Bayrampaşa'daki mitingde, "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, yarın 12.00'yi bekle" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

ÖZEL'DEN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu AK Toroslar çetesinin iltimas içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. Murat Kapki, İBB AK Parti'deyken de çok iş yapan, çeşitli kamu kurumlarına da iş yapan çok büyük bir şirketin sahiplerinden biri. Defalarca itirafçılığa zorlanmış, etkin pişmanlık ifadeleri de vermiş ama kendisinden istenen ifadeyi vermediği, gerçek dışı beyan vermediği için içeride tutulmuş biri.

'BUNU İMZALAYACAKSIN, ÜSTÜNE DE 2 MİLYON DOLAR VERECEKSİN' DEDİLER

Bu kişiye, AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Kapki'yle 31 Temmuz günü konuşur ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup 'Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin...' der. Çeşitli isimleri vermesini, olaylarla bunları ilişkilendirmesini ister. Dünya kadar iddiayla, öyle bir ifade ki, fevkalade riskli, gazetecilere hakaret eden, CHP'nin bir türlü beceremedikleri, kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem Başkan'a ve Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi ve 2 milyon dolar vermesi karşılığında olacağını söylüyor. 'Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım' diyor."

İDDİALAR SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı da harekete geçirdi.

"GELİŞMELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK"

İddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamızın tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İmamoğlu Özel'i yanına çağırmış olabilir. buralar tek başına çok sıkıcı gel de siyasi arkadaşlığımız, kader arkadaşlığına dönüşsün demiş olabilir.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHad Bildiren:

Diyelim ki bu iddialar doğru ne olacak ki?

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecmettin Erbakan:

Adalet'in olmadigi bir yerde hicbir sey olmaz. Yargilanan bir tane akp li yok.

yanıt33
yanıt9
Haber YorumlarıAlkurt:

Sanki birileri CHY yi korkunc itibarsizlamaya calisiyor..Sanki Atatürk un partisini bitirmeye calisiyor, cunku Kara zihniyete Tek karsi cikan CHP, CHP yi ortadan kaldirirlarsa, meydan onlara kalir.. CHP nin icinde diger partilerde oldugu gibi iyisi var kotusu var olabilir ama temizlenir...Haa CHP ci degilim Ama adaletten yanayim haksizliga tahammul edemiyorum...Ve dilerim dusuncelerimde yanilirim.

yanıt5
yanıt7
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Hiç bir şey olmaz kimi kime şikayet ediyorsunuz

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecmettin Erbakan:

Iste chp halki bilgilendirmeye calisiyor. Sorusturmada halkin gazini almak icin aciliyor.

yanıt9
yanıt10
Haber YorumlarıOzkan:

boyle dedikce herkez yalan söylemeye devam edecek

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

Savcılık 1 ,ışık hızı 0

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
