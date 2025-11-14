İstanbul Caz Festivali'nden Yeni Albüm: Genç Caz+ 25 Yayınlandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali'nin yapımını üstlendiği "Genç Caz+ 25" albümü dijital platformlarda yerini aldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yetenekli ve umut vadeden yeni müzisyenlerin, profesyonel müzik dünyasına adım atmalarına destek olmak için festival kapsamında hayata geçirilen Genç Caz+ projesinin beşinci albümü yayınlandı.

Albümde, 28 yaş altı genç müzisyenlerden oluşan, caz, funk, R&B, neo-soul, elektronik müzik, hip-hop türlerinde veya türlerarası müzik yapan 6 müzik grubunun yeni birer özgün bestesi bulunuyor.

Albüm, İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu desteği ve Universal Music Türkiye işbirliğinde yayınlandı.

Programa seçilen gruplar festivalin "Parklarda Caz" konserlerinde yer aldı. Gruplar ağustos ayında stüdyoya girip müzik tarzlarına göre eşleştirildikleri deneyimli müzisyenlerin prodüktörlüğünde albüm için kendi bestelerini kaydetti.

Albümün tanıtım konseri, 3 Aralık'ta Pera 77'de gerçekleştirilecek.

Genç Caz+'nın bu yılki seçici kurulu, Ayşe Tütüncü, Çağıl Kaya, Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, Harun İzer, Nihal Saruhanlı, Orhun Canca ve Sinan Sakızlı'dan oluştu.