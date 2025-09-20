Haberler

İstanbul Boğazı'nda Yolcu Motoru ile Kuru Yük Gemisi Çarpıştı: 12 Yaralı

Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada 12 yolcu yaralandı. Olayla ilgili 2'si gemi kaptanı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yolcu motoru, Üsküdar İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kuru yük gemisi ise Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi. Olayla ilgili 2'si gemi kaptanı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, 1 şüpheli hakkında ise 'Suç üstlenme' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.

