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Boğaz'da Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Boğaz'da Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
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İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Beykoz Çubuklu İskelesi'nde emniyete alındı.

İSTANBUL Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beykoz Çubuklu İskelesi'nde emniyete alındı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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