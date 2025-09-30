Haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıda! 98 metrelik kargo gemisi arızalandı

Bandırma'dan Rusya'ya giden 98 metre boyundaki kargo gemisi, Umuryeri önlerinde makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Kargo gemisinin Büyükdere'ye demirletilmesinin ardından gemi trafiği yeniden açıldı.

98 metre uzunluğundaki "ARDA" isimli genel kargo gemisi, Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşadı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süre çift yönlü askıya alındı.

GEMİ TRAFİĞİ AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kargo gemisinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kılavuz kaptanı, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 Romörkörü eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildiğini bildirdi. Demirletme sonrası İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
