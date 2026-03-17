İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı