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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı çevresi ile megakentin bazı bölgelerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Kısıtlı görüş mesafesi sebebiyle İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak transit gemilerin geçişine kapatıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NA DA GEMİ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.50 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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