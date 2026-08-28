Boğaz'da arıza yapan tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 2 kişinin bulunduğu 15 metre boyundaki tekne Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Beykoz Çubuklu İskelesi'nde emniyete alındı.
Kaynak: AA