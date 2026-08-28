Haberler

Boğaz'da arıza yapan tekne kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 2 kişinin bulunduğu 15 metre boyundaki tekne Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Beykoz Çubuklu İskelesi'nde emniyete alındı.

Kaynak: AA
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi

Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Hakkındaki iddialar bomba! Ve Gökçek sessizliğini bozdu

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı

4 kişi suçüstü yakalandı, içlerinde avukat da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu

Ticarete atılan Halit Ergenç'in kapısında kuyruk oluştu