İstanbul Boğaz Komutanlığı'nda Engelliler Haftası’nda Temsili Askerlik Töreni

İSTANBUL Boğaz Komutanlığı'nda, Engelliler Haftası kapsamında 4 engelli birey için 'temsili askerlik' töreni düzenlendi. Askerlik görevini yerine getiren engelli bireyler için yemin töreni de yapıldı.

Engelliler Haftası kapsamında Anadolu Kavağı'nda bulunan İstanbul Boğazlar Komutanlığı'nda temsili askerlik töreni düzenlendi. Askerlik görevini yerine getiren engelli bireyler için ailelerinin de katılımıyla yemin töreni gerçekleştirildi. Törene Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Özgür Erken, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Beykoz Sosyal Hizmetler Müdürü Fatma Enise Özel, Salim Düzgit İlkokulu öğrencileri ve aileler katıldı.

Bir günlük askerlik görevlerini tamamlayan 4 engelli birey, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Törene katılan aileler de çocuklarının askerlik sevincine eşlik etti. Engelli bireylerin üniformalarını giyerek gerçekleştirdiği yemin töreni aileleri tarafından gururla izlendi. Törenin ardından engelli bireyler, komutanlarının elinden terhis belgelerini aldı. Engelli bireylerden Denizci Eren Şahman, kürsüye çıkarak 'Vasiyet' şiirini okudu. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

'ENGELLİ EVLATLARIMIZIN ASKERLİK VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMELERİ YÖNÜ İLE DÜNYADA İLK VE TEK ÖRNEKTİR'

İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Özgür Erken, "Temsili askerlik uygulaması asil Türk milletinin vatanına ve cumhuriyetine beslediği büyük sevginin bir göstergesidir. Engelli evlatlarımızın askerlik vazifesini yerine getirmeleri yönü ile de dünyada ilk ve tek örnektir. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin garnizon komutanlıklarında memleketimizin dört bir köşesinde benzer program dahilinde askerlik çağındaki evlatlarımız askerlik hizmetini yerine getirmektedir. Bu kapsamda karşımızda bulunan gençlerimiz kutsal vatani görevleri olan askerlik hizmetini yerine getirmek için biraz sonra icra edecekleri askerlik yemini ile milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerlerini alacaklardır" dedi.

'ASKERLİK YEMİNİ EDECEK OLAN SEVGİLİ ASKERLERİMİZ TÜRK MİLLETİNİN GELECEĞE UZANAN ÖNEMLİ BİR KAPISIDIR'

Tuğamiral Özgür Erken, "Asker ocağına getirdiğiniz evlatlarınızın yetiştirilmesi ve askerliğe hazır edilebilmesi için gösterdiğiniz gayret ve çalışmalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Ne mutlu sizlere ki yürekleri vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle dolu olan gençlerimizi bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiniz. Bizler böyle anlamlı bir gün geçirmekten büyük bir onur ve gurur duyduk. Bu güzel evlatlarımızı onları bugüne getiren siz anne ve babalarını en samimi duygularımla kutluyorum. Biraz sonra askerlik yemini edecek olan sevgili askerlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri yıllardan beri köklü gelenekleri, disiplinli eğitim seviyesiyle milletin bağrından çıkmış, yüce milletine sadakatle hizmet eden, aldığı her görevi üstün başarıyla yerine getiren köklü bir kurum ve Türk milletinin geleceğe uzanan önemli bir kapısıdır. Bugün hatırası hayatınız boyunca anlarınızdan ve yüreğinizden çıkmayacak mutlu bir gündür. Biraz sonra mukaddes şehit kanlarıyla renklenmiş bayrağımız üzerindeki silahı tutarak ve omuz omuza vererek yemin edecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah arkadaşlığı saflarına katılacaksınız. Sizlerin sevginizde, düşüncenizde ve başarınızda engel yoktur. Biz bugün bunları gördük, yaşadık. Sizleri seviyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonra da gönlümüzün ve komutanlığımızın kapıları sizler için sonsuza kadar açık kalacaktır. Andınız Yüce Türk Milletine, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, değerli ailelerinize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN, TÜRK MİLLETİNİN EVLATLARINA NE KADAR SAHİP ÇIKTIĞINI GÖSTERİYOR'

Engelli birey Emir Saraç'ın babası Ahmet Tolga Saraç, "Bu bizim Türk Silahlı kuvvetlerinin, Türk milletinin çocuklarına verdiği değeri, evlatlarına ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Bu dünyada eşi ve benzeri olmayan bir örnektir. Engelli evlatlarımıza ne kadar sahip çıktığımızı, engelli evlatlarımızın bayrak ve vatan hissini, bu gururu taşımaları için burada büyük bir organizasyon yapıldı. Aileler olarak çok mutluyuz, minnettarız ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'AİLEMİZLE BİRLİKTE ÇOK MUTLU OLDUK'

Yusuf Samet Enci'nin Babası Gökhan Enci, "Oğlumu üniforma ile gördüğüm için çok sevindim. Çok gururluyum, çok onurluyum. Her şey çok güzel. İyi ki varsın oğlum" ifadelerini kullandı. Yusuf Samet Enci'nin annesi ise Gülhan Enci, "Ailemizle birlikte çok mutlu olduk. Heyecanlıyım, Yusuf'uma bu anı yaşattıkları için çok duygulandım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı