İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki panelvan alev aldı, kullanılamaz hale geldi

İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki panelvan alev aldı, kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa'da O3 Otoyolu Aksaray istikametinde seyreden panelvandan yükselen dumanların ardından araç alev aldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken panelvan kullanılamaz hale geldi ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bayrampaşa'da, panelvanda çıkan yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
O3 Otoyolu Bayrampaşa mevkisinde Aksaray istikametine seyir halinde olan panelvandan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün emniyet şeridine çektiği araç, kısa sürede alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Panelvan kullanılamaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA