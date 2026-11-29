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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu'da öğrencilerin kaybolmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle bazı hesap sahipleri hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, paylaşımların kamuoyunu yanıltabilecek, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Kasım'da Bolu'da öğrencilerin kaybolmasının ardından bazı sosyal medya platformlarında olayla ilgili paylaşımlar tespit edildiğini ve bu hesapların sahipleri hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili yürütülen süreç hakkında kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan, halkı tahrik ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşım ve yönlendirmelerde bulunan sosyal medya hesap sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA