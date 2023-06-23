İstanbul Barosu üyeleri 'Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli'ni iptal etmek için eylem yaptı

İstanbul Barosu üyesi avukatlardan oluşan bir grup, yarın yapılması planlanan 'Onur Haftası LGBTİ+ Hakları Paneli' nin iptal edilmesi için eylem yaptı. Baro önünde yapılan açıklamada 'LGBT'nin ideolojik, kültürel, siyasi ve fiili saldırılarına hizmet eden 'Onur Haftası' adı altında düzenlenen etkinlik iptal edilmelidir' denildi.