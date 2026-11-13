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İstanbul Barosu, tahliye olan avukat Mehmet Pehlivan için açıklama yaptı

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İstanbul Barosu, tahliye olan avukat Mehmet Pehlivan için açıklama yaptı
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İstanbul Barosu, İBB davasında 109. günde tahliye olan avukat Mehmet Pehlivan için açıklama yaptı. Baro, tahliyeden memnuniyet duyduğunu belirterek avukatlık faaliyetinin suç olmadığını, tutukluluğun istisna olduğunu ve sınırları hukuk ve avukatlık yeminin belirlediğini vurguladı.

(İSTANBUL) İstanbul Barosu, İBB Davası'nın 109. gününde tahliye kararıyla dün sabaha karşı özgürlüğüne kavuşan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'la ilgili açıklama yaptı. Tahliye kararının memnuniyetle karşılandığının belirtildiği açıklamada, "Avukatlık faaliyeti suç değildir. Tutukluluk kural değil, istisnadır. Avukatın mesleğini her türlü hukuksuz müdahaleden ari bir şekilde sürdürmesi, yurttaşın hak arama hürriyetinin güvencesidir. Avukatın mesleki faaliyetinin sınırlarını da savcılık veya idare değil, hukuk ve avukatlık yemini belirler." denildi.

İstanbul Barosu'nun açıklaması şöyle:

"Hukuksuz, gereksiz, ölçüsüz ve uzun tutukluluğunu not etmekle birlikte meslektaşımız ve Baromuz üyesi Av. Mehmet Pehlivan'ın özgürlüğüne kavuşmasından memnuniyet duymaktayız.

"TUTUKLULUK KURAL DEĞİL, İSTİSNADIR"

Bu memnuniyeti benzer konumdaki meslektaşlarımız bakımından da yaşamak adına, her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Ancak bu memnuniyeti yaşarken yeniden altını çizmek istiyoruz ki; avukatlık faaliyeti suç değildir. Tutukluluk kural değil, istisnadır. Avukatın mesleğini her türlü hukuksuz müdahaleden ari bir şekilde sürdürmesi, yurttaşın hak arama hürriyetinin güvencesidir. Avukatın mesleki faaliyetinin sınırlarını da savcılık veya idare değil, hukuk ve avukatlık yemini belirler."

Kaynak: ANKA
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