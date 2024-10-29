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İstanbul Barosu'ndan Avukat Bedirhan Sarsılmaz'a Tepki

İstanbul Barosu'ndan Avukat Bedirhan Sarsılmaz'a Tepki
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İstanbul Barosu, DİAYDER davasındaki duruşma sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan avukat Bedirhan Sarsılmaz'ın hukuksuz bir şekilde tutuklandığını belirterek, bu durumun savunma hakkına ağır bir müdahale olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL)- İstanbul Barosu, DİAYDER davasının görüldüğü duruşma salonundan gözaltına alınan avukat Bedirhan Sarsılmaz'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Baro açıklamasında, "Tutuklama sebepleri ve kuvvetli suç şüphesi olmaksızın, hukuki dayanaktan yoksun suçlamalarla açıkça hukuka aykırı olarak meslektaşımızın tutuklanmasına karar verilmesi, savunma makamına yönelen ağır bir müdahaledir. Tutuklama tedbirinin savunmaya saldırıya dönüştürülmesi, meslektaşımızın tutuklanması asla kabul edilemez" denildi.

İstanbul Barosu, geçen hafta görülen ve karara bağlanan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davası sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında duruşma salonunda gözaltına alınan ve dün tutuklanan sanık avukatı Bedirhan Sarsılmaz hakkında açıklama yaptı. Baro açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklama tedbirinin savunmaya saldırıya dönüştürülmesi, meslektaşımızın tutuklanması asla kabul edilemez"

"Baromuz üyesi Av. Bedirhan Sarsılmaz, müdafi olarak duruşmada görev yaptığı sırada gözaltına alınmış, savcılık makamınca savunması dahi alınmaksızın tutuklanma istemi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Baromuz üyesi meslektaşımızın müvekkili ile yaptığı görüşmelerin ve hatta müdafiliğini yaptığı kişilerle özdeşleştirilerek, mesleki faaliyetlerinin suç unsuru olarak gösterilmesi savunma hakkına, avukatlık mesleğine doğrudan müdahale niteliğindedir. Tutuklama sebepleri ve kuvvetli suç şüphesi olmaksızın, hukuki dayanaktan yoksun suçlamalarla açıkça hukuka aykırı olarak meslektaşımızın tutuklanmasına karar verilmesi, savunma makamına yönelen ağır bir müdahaledir. Tutuklama tedbirinin savunmaya saldırıya dönüştürülmesi, meslektaşımızın tutuklanması asla kabul edilemez. Soruşturma sürecinde her aşamada yanında olduğumuz meslektaşımızı bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Savunmayı tereddütsüz, fakatsız bir şekilde savunacağız. Hukukun temel ilkelerinin, adil yargılanma hakkının ve Anayasanın açık ihlaline sebep olan ilgililer hakkında da gerekli hukuki başvurular tarafımızca yapılacaktır. Savunma hakkına yönelen her türlü saldırıya karşı hukuki mücadeleye devam edeceğimizi, hiçbir meslektaşımızı yalnız bırakmayacağımızı tekraren ifade ederiz."

"Savunma susmadı, susmayacak"

Çağdaş Hukukçular Derneği de dün akşam sosyal medyadan bir açıklama yaparak tutuklama kararına tepki gösterdi. Açıklamada, "Cuma günü müdafi olarak bulunduğu duruşma esnasında siyasi şube polisleri tarafından gözaltına alınan meslektaşımız Av. Bedirhan Sarsılmaz, az önce mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklandı. Hiçbir meslektaşımızı elinizde bırakmayacağız. Savunma susmadı susmayacak" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Barosu İstanbul Politika Güncel Hukuk

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