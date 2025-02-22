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İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor

İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
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İstanbul Başsavcılığı'nın baro başkanı ve yönetim kurulu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlamasıyla başlattığı soruşturmada fezleke hazırlandı. Fezlekede İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, baronun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturmada Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında fezleke hazırlandı.

12 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Fezlekede Kaboğlu ve üye hakkında 'basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' ve 'basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlamalarıyla üç yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BAŞKAN VE YÖNETİMİN GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ İSTENİYOR

Öte yandan İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davanın detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, baronun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açıldı.

Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen davanamede, Suriye'de etkisiz hale getirilen Cihan Bilgin'in terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında sunuculuk yaptığı, örgütün sözde kuruluş gününü kutlamak için örgüte ait AYDIN-DER tarafından organize edilen eyleme katıldığı ve hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi.

Etkisiz hale getirilen Nazım Daştan'ın da terör örgütünün hücre yapılanmaları içerisinde örgütün sorumluları ile irtibatlı olarak faaliyetleri organize ettiği igfade edilen davanamede, Daştan'ın örgütle iltisaklı faaliyet gösteren yerel gruplarla hareket ederek 15 ayrı toplantıya katıldığı, 2019'da kamuflajlı ve terör örgütünün flamalı kadın örgüt mensuplarının görselini paylaştığı ve hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yakalama kararı olduğu aktarıldı.

Davanamede, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yaptığı açıklamayla, Daştan ve Bilgin'in övüldüğü gerekçesiyle, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden soruşturma izni talep edildiği kaydedildi.

Verilen iznin ardından soruşturma başlatıldığı ifade edilen davanamede, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na göre, baroların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacağı, İstanbul Barosu'nun söz konusu açıklamayla amacı dışında faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMutlu Can:

uçan kuşa soruşturma açıyor birileri.

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Haber YorumlarıSefa Altun:

İTAAT ET, BİAT ET, RAHAT ET BUNLARİN FELSEFESİ BU....

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Muhalif kalmayana kadar devam

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Devletimin yanındayım, ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıSelim K:

Peki neden bir tane akpli Fetullah güleni övene bir soruşturma yok ??

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Devlet yarına bırakır ama yanınıza bırakmaz Elhamdülillah TÜSİAD sen DEVLETMİSİN

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp bunlarada sahip çıkar nede olsa chp veriyor bu cesareti pkk yandaslarına

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Firavunda tanriyim diyordu kullarina.sabir son firavununda sonu yakin.

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

eden bulacak hak ettiler

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Haber YorumlarıBurhan ÇABUK:

Yıllardır aynı haltı işliyorlardı. Dokunulmazlıkları var gibiydi. Şimdi rahatları bozuldu. Hukukçular hukuk dışına çıkamaz. Vesayetçilerin devri kapanıyor.

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