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İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu hakkında soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgi yaymak suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Açıklamada, baronun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların bu suçlamalara dayanak oluşturduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, ' Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "21/12/2024 tarihinde İstanbul Barosu tarafından resmi Twitter hesabından da duyurulan açıklamayla PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, Devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL BAROSU'NUN AÇIKLAMASI

İstanbul Barosunun soruşturmaya neden olan paylaşımı şu şekilde; "Basına yansıyan bilgilere göre, gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, 19 Aralık'ta Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ederken uğradıkları saldırı sonucu yaşamını yitirmişlerdir. Basın mensuplarının çatışma bölgelerinde hedef alınması, Uluslararası İnsancıl Hukukun ve Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali niteliğindedir. Dahası, savaşa taraf olmayan sivillerin hedef alınması, Roma Statüsü 8/2/b/ii. maddesinde savaş suçlarından biri olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla, silahlı çatışma bölgesinde görev yapan gazetecilerin korunmasına ilişkin kurallar, Uluslararası İnsancıl Hukukun bünyesindedir.

Yine, bahsi geçen olaya ilişkin Şişhane Meydanında yapılmak istenen basın açıklamasında, aralarında Baromuz üyesi dört meslektaşımız ile iki hukuk fakültesi öğrencisi ve onlarca gazetecinin olduğu yurttaşlar gözaltına alınmıştır. Uluslararası hukuku ihlal eden bu olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerekirken, Anayasal haklarını kullanan ve meslektaşları için yas tutan basın mensuplarının ve meslektaşlarımızın gözaltına alınması kabul edilemez bir durumdur. İki basın mensubu yurttaşımızın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak etkin bir soruşturma yürütülmesini ve Anayasal haklarını kullanarak basın açıklaması yaptıktan sonra gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Resmen terör örgütleri chp korumasına alınmış böyle bir partinin Atatürk'ün partisi olduğunu söylemek sırf Atatürk'ün partisi olduğu için oy vermek cahilliğin ihanetin vücut bulmuş halidir Okumuş devletin en üst kademesinde görev alan insanlar Chp,yi savunuyorsa ya cahildir yada malum

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Nasıl bir ülke olduk! Bu ülkede artık hiç kimse Görüş belirtme,yürüyüş yapma düşüncesini ifade etmesi be artık suç oldu.Yakında Irak ,Suriye ve Libya’ya olduğu gibi ABD Bizede demokrasi özgürlük getirecek gibi gözüküyor.BOP un son durağı !

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Haber YorumlarıBabilya :

Hukukçular siz hangi cumhuriyettensiniz. AAA

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Haber YorumlarıNur Zo:

Resimde görünen pkk yandaşı var

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Haber Yorumlarıkadir özkul:

Bilmem kaç suç kaydı olanları salanların gerçek yüzü, bide bu terör sevici lerden adalet bekliyoruz

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